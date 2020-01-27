Подростки из Махачкалы пожарили на Вечном огне куриные окорочка
Подростки в Махачкале исполнили танец и пожарили куриные окорочка на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В настоящий момент полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба республиканского МВД на своей странице в Instagram.
«По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Шокирующее видео снято сегодня в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Подростки жарили куринные окорочка и танцевали на пямятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне". На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали. По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности. @mvd.dagestan #МВДДагестан
Видео было снято в парке Ленинского комсомола в Махачкале. На памятнике «Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне» подростки танцевали и жарили еду.