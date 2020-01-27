Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

 МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

 МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

МИД РФ продолжит переговоры с Германией о выплатах блокадникам

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

На Украине заявили, что случай заражения коронавирусом никак не связан с эпидемией в Китае

 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины
САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
16:27   27 Января 2020
Россия

Подростки из Махачкалы пожарили на Вечном огне куриные окорочка

Подростки из Махачкалы пожарили на Вечном огне куриные окорочка

Подростки в Махачкале исполнили танец и пожарили куриные окорочка на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В настоящий момент полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба республиканского МВД на своей странице в Instagram.

«По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шокирующее видео снято сегодня в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Подростки жарили куринные окорочка и танцевали на пямятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне". На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали. По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности. @mvd.dagestan #МВДДагестан

A post shared by МВД Дагестана (@mvd.dagestan) on

Видео было снято в парке Ленинского комсомола в Махачкале. На памятнике «Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне» подростки танцевали и жарили еду.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#проверка #полиция #махачкала #подростки #осквернение #танцы #вечный огонь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...