Подростки из Махачкалы пожарили на Вечном огне куриные окорочка

Шокирующее видео снято сегодня в парке "Ленинского комсомола" в Махачкале. Подростки жарили куринные окорочка и танцевали на пямятнике "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне". На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали. По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка, родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности. @mvd.dagestan #МВДДагестан

