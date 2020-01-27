Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Правительственные войска Сирии успешно ведут бои на юго-востоке провинции Идлиб и на западе Алеппо: под контроль САА взята важнейшая трасса региона M5, а джихадистов полностью выбили уже из нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В ночь на 27 января войска Сирийской арабской армии обошли с севера пункт Маарет ан-Нуман и заняли трассу М5, перекрыв боевикам снабжение и создав условия для окружения террористов в городе. На востоке Идлиба САА в ходе ожесточенной борьбы освободили населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф и подобрались к Маарет ан-Нуману.

Также на юге Идлиба продолжается операция «Заря в Идлибе», в ходе которой по позициям террористов были нанесены точечные авиаудары. Снаряды попали в укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» возле поселков Хан аль-Асаль, Сулум и Маар-Над, а также у деревень Кафр-Бетих и Бенин.

Одновременно с этим САА успешно заняли топливный склад и высоты ар-Рахба в Алеппо: высоты не контролировались правительственными войсками с весны 2016 года, но теперь эти позиции заняты САА. По данным агентства SANA, сирийская армия разбила джихадистов в поселках Хан-Туман, Аль-Карасси и Тель-ас-Сафира. В районе Дарат-Изза сирийские ВВС нанесли воздушные удары по оборонительным сооружениям боевиков.

Ранее разгром террористических анклавов правительственными войсками Сирии на юго-западе Алеппо попал на видео.