«Уральские авиалинии» прекратили полеты в Китай и обещали компенсировать пропавшие билеты

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановили полеты на остров Хайнань, где сегодня, 27 января, был зафиксирован первый случай летального исхода после заражения коронавирусом.

Представители авиакомпании также сообщили, что пассажирам вернуть средства за билеты, купленные на даты до 7 февраля и приобретенное до пятницы, 24 января, в полной стоимости.

В «Уральских авиалиниях» ранее заявили, что весь экипаж прошел специальную подготовку по эпидемиологическим вопросам.

Напомним, что в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что в городе Ухань наблюдается вспышка неизвестного вируса. Позже исследователи дали ему название — 2019nCoV. На данный момент известно о почти трех тысячах зараженных и восьмидесяти одном погибшем.