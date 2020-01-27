Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии из «Единой России»

Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из «Единой России» после инцидента с пожарными и сотрудником МЧС, об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

В понедельник, 27 января, состоялось заседание членов «Единая Россия», где в том числе решался вопрос об исключении Игнатьева из партии. Как написал Хинштейн в Twitter, по видеоконференцсвязи Игнатьеву задавали вопросы на тему случившегося, на что глава Чувашии ответил, что вины за ним нет, а все случившееся — не иначе как происки конкурентов.

Комиссия @er_novosti по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии М.Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС, Игнатьев сказал, что, вообще, не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов. pic.twitter.com/iUnJYRpZYF — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 27, 2020

Теперь решение об исключении Игнатьева из рядов «Единой России» за президиумом генсовета. В конце минувшей недели секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что поведение чиновника было «за гранью понимания».

23 января глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной техники, высоко подняв их над головой. Инцидент произошел в Чебоксарах на площади Республики. Видеозапись «церемонии награждения» попала в соцсети, где чиновника жестко раскритиковали.

Ранее глава республики заявил, что «надо мочить журналистов и блогеров, которые приезжают в Чувашию из других регионов и пишут неизвестно о чем». За эти слова чиновнику также пришлось приносить извинения.