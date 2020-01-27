Путин поприветствовал участников паралимпийской премии «Возвращение в жизнь»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам XIV церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

«Паралимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Мы искренне гордимся российскими спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов на престижных соревнованиях и своими победами дарят надежду другим, и потому премия "Возвращение в жизнь" имеет особую нравственную ценность», — пишет глава государства.

Путин отметил, что премия «Возвращение в жизнь» вручается тренерам и наставникам паралимпийцев, а также организаторам и общественным деятелям. По словам президента, тот, кто помогает спортсменам добиться успеха, вносит значительный вклад в популяризацию паралимпийского движения в России.

С 2005 года премия «Возвращение в жизнь» является главной спортивной наградой Паралимпийского комитета России. Участниками торжественной церемонии вручения становятся призеры чемпионатов и Кубков мира и Европы, которые внесли вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта.