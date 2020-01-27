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САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
16:43   27 Января 2020
Весь мир

Маас анонсировал первое заседание военного комитета Ливии на неделе

Маас анонсировал первое заседание военного комитета Ливии на неделе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал заседание военного комитета Ливии на текущей неделе. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 19 января сообщила о создании военной комиссии по итогам конференции по ливийскому урегулированию. В комитете стороны конфликта в Ливии представят по пять человек. Работа будет проходить в Женеве.

Маас напомнил, что цель работы военного комитета — переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Глава МИД подчеркнул важность предстоящего мероприятия.

 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия

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