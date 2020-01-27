Маас анонсировал первое заседание военного комитета Ливии на неделе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал заседание военного комитета Ливии на текущей неделе. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 19 января сообщила о создании военной комиссии по итогам конференции по ливийскому урегулированию. В комитете стороны конфликта в Ливии представят по пять человек. Работа будет проходить в Женеве.

Маас напомнил, что цель работы военного комитета — переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Глава МИД подчеркнул важность предстоящего мероприятия.