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 Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

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Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
16:37   27 Января 2020
Россия

Депутат Госдумы не счел важным задержание японского журналиста в России

Депутат Госдумы не счел важным задержание японского журналиста в России

Отношения России и Японии останутся прежними, несмотря на инцидент с задержанием японца, пытавшегося собрать секретные данные о российском военном потенциале. Об этом в понедельник, 27 января, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала на Дальнем Востоке японского журналиста, который попытался раздобыть секретные данные о российском военном потенциале. Из-за инцидента аккредитованным в России японским дипломатам был заявлен протест и вручена нота. Журналисту дали 72 часа, чтобы покинуть РФ. 

Случай прокомментировал депутат Госдумы Чепа. По его мнению, ничего страшного не случилось. Он также подчеркнул, что инцидент не повлияет на отношения РФ и Японии.

«Бить в колокола, говорить, что произошло что-то страшное [не надо — ред.]. Я не считаю, что произошло что-то архиважное, что может повлиять на развитие отношений между нашими странами», — сказал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #япония #политика #общество

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