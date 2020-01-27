Грузовик с песком провалился в ливневую канализацию в центре Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент произошел днем в понедельник, 27 января, в Шубинском переулке около дома 2/3. Грузовик Mercedes, груженый песком, задними колесами провалился в канализацию. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, они пытаются достать грузовик из ямы. При каких обстоятельствах случился инцидент, пока неизвестно.

В соцсетях пишут, что пострадавших нет и иронично добавляют, что лучше бы на дороге перевернулся грузовик с пряниками.