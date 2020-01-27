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15:57   27 Января 2020
Россия

Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения

Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения

Глава правительства России Михаил Мишустин уволил Елену Бойко с должности заместителя министра здравоохранения России. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина в понедельник, 27 января. 

Бойко была освобождена от должности по собственному желанию, сказано в тексте распоряжения.

«Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения РФ по ее просьбе», — говорится в документе.

Бойко — выпускница Новосибирского государственного технического университета. Она работала заместителем директора департамента госполитики в области информатизации органов власти Минкомсвязи РФ. В 2014 году девушка возглавила департамент цифрового развития и информационных технологий Минздрава и занималась развитием информатизации медотрасли. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #бойко #минздрав

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