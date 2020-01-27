Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения

Глава правительства России Михаил Мишустин уволил Елену Бойко с должности заместителя министра здравоохранения России. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина в понедельник, 27 января.

Бойко была освобождена от должности по собственному желанию, сказано в тексте распоряжения.

«Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения РФ по ее просьбе», — говорится в документе.

Бойко — выпускница Новосибирского государственного технического университета. Она работала заместителем директора департамента госполитики в области информатизации органов власти Минкомсвязи РФ. В 2014 году девушка возглавила департамент цифрового развития и информационных технологий Минздрава и занималась развитием информатизации медотрасли.