«Сила есть, ума не надо» — США настроили против себя весь Ближний Восток

Дешифровка бортовых самописцев украинского «Боинга 737», потерпевшего крушение 8 января в Тегеране, продолжается на территории Ирана. Власти не передают черные ящики третьим странам, поскольку опасаются уничтожения деталей.

Страны, который негативно относятся к Ирану, могут попытаться «переписать» содержимое бортовых самописцев или добавить на них ложную информацию. Такое мнение высказал политолог Маис Курбанов в беседе с корреспондентом «Nation News».

Иранское информационное агентство «Tasnim» со ссылкой на члена парламентского комитета по развитию Фараджулла Раджаби сообщает, что политика Ирана отражается в решении не предоставлять черные ящики. Государственное министерство дорог и городского развития будет самостоятельно изучать данные.

Иран имеет множество врагов, которые при удобном случае не упустят шанс подставить Тегеран, как сделали это с крушением украинского «Боинга», и добавить «лишние» данные на бортовые самописцы. Иранские власти имеют полное право не передавать черные ящики, считает политолог Маис Курбанов.

«Сейчас необходимо время, чтобы экспертная комиссия высказала точную оценку ситуации. Если сейчас черные ящики передать третьим лицам, они могут уничтожить какие-то детали, поэтому Иран ничего не хочет передавать. Сейчас идет разбор этой ситуации и по итогам Иран устроит пресс-конференцию, на которой расскажет о причинах этого инцидента и после может отдать "черный ящик"», — заявил эксперт.

Курбанов отметил, что по словам Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в момент крушения «Боинга» российские ПВО обнаружили шесть американских самолетов вокруг территории Ирана. Необходимо тщательно обследовать ситуацию, и только после этого делать какие-то выводы, считает Курбанов.

Напомним, что украинский самолет был сбит ПВО Ирана по ошибке. Военные аналитики считают, что США своей агрессивной политикой разожгли напряженность в регионе и спровоцировала Иран. Подобными действиями Соединенные Штаты настроили против себя весь Ближний Восток, и сила им уже не поможет, отметил эксперт.