Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заед Аль Нахайян в ближайшее время посетит Алжир, чтобы обсудить ситуацию в Ливии. Об этом сообщил глава алжирского МИД Абделькадер Мессахель.

«Главной темой повестки дня станет ливийский вопрос в свете последних событий, а также обсуждение усилий Алжира и международных игроков по поиску путей политического урегулирования конфликта», — сообщил Libya`s Channel, пишет Федеральное агентство новостей.

Нестабильная ситуация в Ливии длится уже долгие годы, все началось со свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор страна наполнена волнениями и противостояниями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, которые захватило Триполи и укрепляет силы, сотрудничая с различными террористическими группировками, и Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. С 2014 года ЛНА ведет антитеррористическую компанию, которая постепенно позволяет очистить страну от террористов.

Россия в свою очередь делает все возможное, чтобы вооруженное противостояние в Ливии перешло в мирное обсуждение противоречий. Так, 12 января в стране было объявлено перемирие, к которому ПНС и ЛНА призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, который поддержал инициативу российского лидера. А уже 13 января в Москве прошли первые переговоры с участием конфликтующих сторон.