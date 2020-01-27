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САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

САА развернула антитеррористическую операцию на юго-западе Алеппо

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов

Сирийская армия успешно очищает Идлиб и Алеппо от террористов
16:12   27 Января 2020
Весь мир

Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов  Абдалла бен Заед  Аль Нахайян в ближайшее время посетит Алжир, чтобы обсудить  ситуацию в Ливии. Об этом сообщил глава алжирского МИД Абделькадер Мессахель.

«Главной темой повестки дня станет ливийский вопрос в свете последних событий, а также обсуждение усилий Алжира и международных игроков по поиску путей политического урегулирования конфликта», — сообщил Libya`s Channel, пишет Федеральное агентство новостей.

Нестабильная ситуация в Ливии длится уже долгие годы, все началось со свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. С тех пор страна наполнена волнениями и противостояниями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, которые захватило Триполи и укрепляет силы, сотрудничая с различными террористическими группировками, и Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. С 2014 года ЛНА ведет антитеррористическую компанию, которая постепенно позволяет очистить страну от террористов.

Россия в свою очередь делает все возможное, чтобы вооруженное противостояние в Ливии перешло в мирное обсуждение противоречий. Так, 12 января в стране было объявлено перемирие, к которому ПНС и ЛНА призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, который поддержал инициативу российского лидера. А уже 13 января в Москве прошли первые переговоры с участием конфликтующих сторон.

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Автор: Лев Собакин
#ливия #оаэ #алжир

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