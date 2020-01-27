Александров считает, что РФ нужно поддержать Иран в новом формате переговоров с США

США стремительно теряют свои позиции на Ближнем Востоке из-за своих агрессивных действий: теперь Иран согласен на переговоры только при участии РФ, рассказал сотрудник Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Об этом сообщает издание «Экономика Сегодня».

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал формат «пять плюс один» единственной возможностью для возобновления переговоров с США, которые прервали Штаты своими новыми требованиями по «ядерной сделке» и выходом из нее. Иранское руководство желает привлечь к переговорам Россию и Китай, а также настаивает на незаконности действий Вашингтона: с точки зрения международного права, американские санкции — преступны.

«Формат «пять плюс один» создает хорошие основы для переговорного процесса и уравновешивает влияние США участием в переговорах России, Китая и европейских государств. Американцы изолированы в этой группе государств, поскольку они вышли из «ядерной сделки» и начали свои провокативные действия», — уверен политолог.

Эксперт считает, что России нужно поддержать Иран в новом формате переговоров с Вашингтоном. Тем более, это будет актуальным решением на фоне неудач США на Ближнем Востоке, где интенсивно снижается американское влияние. Штаты начали терять свои позиции с «арабской весны» — тогда попытки навязать свою волю региону болезненно ударили по геополитическим амбициям Вашингтона.

«Можно еще вспомнить, что Иран сблизился с Катаром, в результате чего союзник США, на территории которого располагается центральное американское командование, теперь открыто сотрудничает с Тегераном», — напомнил Александров.

Напомним, конфликт Ирана и США обострился после недавнего убийства генерала Касема Сулеймани. «Устранение» иранского генерала курировал лично президент США Дональд Трамп. Новому командующему иранского Корпуса стражей исламской революции Эсмаилу Каани Штаты угрожают «такой же судьбой».