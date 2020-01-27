Чайка назвал главное препятствие для развития Северного Кавказа

Коррупция и клановость мешают развитию Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в понедельник, 27 января, заявил полпред президента России Юрий Чайка, передает РИА Новости.

По мнению Чайки, воплощению социально-экономических проектов в регионе мешает коррупция. Он подчеркнул, что чаще всего она встречается при освоении бюджетных средств, распоряжении государственным и муниципальным имуществом, а также в контрольно-разрешительной системе.

Полпред российского лидера отметил, что вышеперечисленные сферы «серьезно поражены клановостью».

«Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов», — заявил Чайка.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Чайка сможет решить проблемы в СКФО.