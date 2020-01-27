Египетский парламентарий Бакри отметил безопасность ливийских районов, контролируемых ЛНА

Член Палаты представителей Ливии Агила Салех провел переговоры с представителем парламента Египта Мустафой Бакри, передает портал Afrigatenews.

В ходе встречи Салех и Бакри обсудили общие вопросы Североафриканского региона и Ливии. Кроме того, на переговорах присутствовал министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

Встреча состоялась на фоне решения Анкары оказывать в Ливии поддержку боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которые подрывают безопасность и стабильность страны. По словам Агилы Салеха, он высоко ценит роль Египта в борьбе с терроризмом. Мустафа Бакри отметил, что в тех районах Ливии, где ситуацию контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, спокойно, стабильно и безопасно.

Турция продолжает поддерживать террористов ПНС, поставляя им оружие, боеприпасы и беспилотники. Кроме того, Анкара перебрасывает для ПНС сирийских наемников, которые состояли в террористических группировках и воевали против мирного населения. ПНС не является в Ливии легитимным правительством, а его представители захватили часть страны, но благодаря работе ЛНА, боевики контролируют лишь порядка пяти процентов территории.

12 января был объявлен режим прекращения огня, но ПНС его нарушают и продолжают устраивать беспорядки, грабя местных жителей, отбирая у них еду и автомобили.