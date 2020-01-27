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15:45   27 Января 2020
Россия

Японского журналиста задержали в РФ за сбор секретных сведений

Японского журналиста задержали в РФ за сбор секретных сведений

ФСБ задержала на Дальнем Востоке подданного Японии при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с инцидентом, отметили в ведомстве. Задержанному с поличным японцу предъявили официальное предостережение. Журналисту дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию.

В МИД добавили, что японец выехал на родину по журналисткой визе на следующий день.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #мид рф

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