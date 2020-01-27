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15:26   27 Января 2020
Россия

Депутаты от Навального в МГД игнорируют требования врачей ГКБ №40 не политизировать переезд

Депутаты от Навального в МГД игнорируют требования врачей ГКБ №40 не политизировать переезд

Депутат МГД от партии «Яблоко» Максим Круглов выступил на митинге у ВДНХ против переноса части корпусов Городской онкологической больницы №40 в Коммунарку. Он повторил, что собирается предложить закон, запрещающий строительство коммерческих и любых других непрофильных зданий на территории медицинских учреждений.

По мнению депутата, решение перенести часть больничных корпусов за МКАД в Новую Москву играет против интересов москвичей и жителей 14 округа, от которого он баллотировался в Мосгордуму. В мероприятии принял участие и коллега Круглова депутат Максим Тимонов – он поддерживает все инициативы против решений правительства Москвы.

Депутаты от Навального в МГД игнорируют требования врачей ГКБ №40 не политизировать переезд

Скандал вокруг больницы разразился еще в октябре 2019 года. Появилась информация, будто бы на территории планируют возвести некое коммерческое здание и якобы туда уже пришел один из крупных застройщиков, но эти сведения в Депздраве Москвы сразу опровергли.

В октябре главный врач больницы Денис Проценко пояснил, что корпуса на Касаткина, 7 нельзя оснастить новым оборудованием из-за ветхих перекрытий, и переезд хирургических отделений в новое здание позволит врачам делать больше успешных операций, а пациентам – лечиться с комфортом. Врачи больницы в своих социальных сетях попросили оставить попытки политизировать ситуацию и призвали прекратить раздувать скандал, который только вредит им и пациентам, но их депутаты предпочли не услышать. Проигнорировали они и недавно записанное видеообращение.

Депутаты от Навального в МГД игнорируют требования врачей ГКБ №40 не политизировать переезд

По планам Департамента здравоохранения Москвы, в Коммунарку должны переехать терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, гинекологическое, хирургическое, гематологическое и пять онкологических отделений. В старых корпусах останется амбулаторно-диагностическое отделение и дневной стационар на 100 мест, а также отделение радиотерапии на 80 мест, где до 400 человек в день смогут получать помощь в шаговой доступности.

Пациентов и их родных можно понять – лечиться в стационаре и получать весь комплекс услуг недалеко от дома, по привычному адресу – это удобно. Но медики справедливо заметили, что не работавшие в клинике люди не могут точно знать, чем больница располагает, а чем нет, поэтому политический скандал – тем более, после просьб сотрудников оставить больницу в покое, выглядит очень некрасивым.

Не первый раз возможность заявить о себе для депутатов, продвинутых в Мосгордуму несистемной оппозицией в лице структур Алексея Навального (Тимонов и Круглов были в списках его рекомендаций по «Умному голосованию») оказывается важнее, чем разумное требование выслушать и другую сторону, когда речь идет о переезде или закрытии на долгий срок медицинских учреждений.

Депутаты от Навального в МГД игнорируют требования врачей ГКБ №40 не политизировать переезд

Муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас, входивший в команду Навального на выборах в МГД, долго возмущался закрытием роддома №10 и требовал оставить все как есть, поучаствовал и связанный с Навальным «Альянс врачей» во главе с Анастасией Васильевой. Оказалось, в роддоме обнаружили стафилококк и продолжение работы серьезно угрожало здоровью новорожденных и мам.

«Альянс врачей» и Любовь Соболь в декабре подняли историю с переездом поликлиники № 68 в новое здание. Особенно интересно было то, что учреждение оставили в центре Москвы – поликлинике выделили здание, расположенное всего в двух километрах от прежнего. Громкая история ушла в небытие очень быстро, что предсказуемо. Но вечная война с властями – важный пункт повестки Навального и поддержанной им оппозиции, получившей депутатские мандаты, поэтому они хватаются за каждый повод поскандалить, не утруждая себя попытками разобраться в сути.

Критика и широкое обсуждение спорных моментов бывают полезны любому процессу. Но только если это действительно обсуждение, где у всех сторон есть право высказаться и быть услышанными, а не тот шум, что практикуют желающие известности и признания депутаты и общественники.

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Автор: Роман Самойлов
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