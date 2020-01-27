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15:27   27 Января 2020
Россия

Толстой заявил, что РФ покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации

Толстой заявил, что РФ покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации

Делегация из России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия ограничат. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в понедельник, 27 января.

Ранее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия Москвы. Теперь организация должна подготовить доклад для принятия решения. Обсуждение вопроса о продлении полномочий россиян в ПАСЕ состоится в среду.

Напомним, Москву решили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. После этого РФ приостановила участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет Ассамблеи.  Летом 2019 года права российской делегации восстановили в полном объеме.

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Автор: Арсений Аскольский
#пасе #делегация

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