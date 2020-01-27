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15:13   27 Января 2020
Россия

Юрий Чайка пообещал переформатировать работу полпредства в СКФО

Юрий Чайка пообещал переформатировать работу полпредства в СКФО

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка пообещал переформатировать работу ведомства. Об этом он сообщил в ходе встречи с властями Северного Кавказа в понедельник, 27 января. 

По словам Чайки, в ближайшее время работа полпредства будет переформатирована. Работа начнется с того, что он приедет в каждый регион, чтобы максимально погрузить в местную повестку и определить, какие контрольные меры необходимо провести. 

«Мы проведем встречи не только с администрациями регионов, но и с гражданами в приемных президента РФ», — заявил полпред президента РФ в СКФО.

Кроме того, ожидается перезапуск деятельности координационно-совещательных органов при полномочном представителе. По словам Юрий Чайки, необходимо, чтобы каждое решение во благо Северного Кавказа принималось в условиях взвешенного и экспертного диалога.

22 января Юрия Чайку назначили полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее он занимал должность Генпрокурора РФ в течение 14 лет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #юрий чайка #сзфо

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