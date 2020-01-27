Мундеп Яшин увеличил собственное содержание на 1,2 бюджетных миллиона

Муниципальный депутат Илья Яшин, возглавляющий столичный МО «Красносельский», решил увеличить бюджетные расходы на свое содержание до 3 миллионов рублей, хотя регулярно критикует власти за траты на нужды чиновников.

Как сообщает издание Nation News, Яшин увеличил сумму своего содержания в 2020 году на 62%. В 2018 году на работу главы Красносельского муниципального округа Москвы было выделено 1,87 миллионов рублей. Подписанный Яшиным проект бюджета на 2020 год предусматривает на эти цели уже 3,04 миллиона рублей.

При этом Яшин неоднократно выступал с резкой критикой прошлогоднего бюджета Москвы, в котором расходы на нужды депутатов и чиновников были на 13% увеличены. Эти деньги пошли на оплату бюджетных автомобилей, чиновничьих льгот, банкетов и других нужд госслужащих, что сильно возмутило муниципального депутата. Также недовольство Яшина вызвали и расходы московских властей на муниципалитеты — около 0,19% от общего бюджета столицы, по утверждению мундепа.

«Тем временем, прикрываясь маской «борца с коррупцией», он более чем вполовину нарастил расходы на собственные нужды», — отмечает Nation News.

Ранее сообщалось о премии в 130% от суммы содержания главы МО, которую выписал сам себе Яшин. На вопросы об источниках своих доходов он ответил, что по образованию — политолог и старается помогать людям, а также сообщил, что в его муниципалитете «повысили зарплату».