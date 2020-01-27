Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грузовик с песком провалился в ливневую канализацию в центре Москвы

Грузовик с песком провалился в ливневую канализацию в центре Москвы

 Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения

Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

 Египетский парламентарий Бакри отметил безопасность ливийских районов, контролируемых ЛНА

Египетский парламентарий Бакри отметил безопасность ливийских районов, контролируемых ЛНА
Грузовик с песком провалился в ливневую канализацию в центре Москвы

Грузовик с песком провалился в ливневую канализацию в центре Москвы

 Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения

Елена Бойко уволилась с должности замминистра здравоохранения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

Глава МИД Арабских Эмиратов в ближайшее время посетит Алжир для переговоров по Ливии

 Египетский парламентарий Бакри отметил безопасность ливийских районов, контролируемых ЛНА

Египетский парламентарий Бакри отметил безопасность ливийских районов, контролируемых ЛНА
14:49   27 Января 2020
Россия

Путин поручил продлить закон по маткапиталу до 2026 года

Путин поручил продлить закон по маткапиталу до 2026 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля в понедельник, 27 января.

В соответствии с поручением, семьи с первым ребенком получают маткапитал в размере 466 617 рублей. При рождении либо усыновлении второго ребенка сумма увеличивается еще на 150 тысяч рублей.

Срок исполнения поручения — до 15 апреля 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...