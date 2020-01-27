Путин поручил продлить закон по маткапиталу до 2026 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля в понедельник, 27 января.

В соответствии с поручением, семьи с первым ребенком получают маткапитал в размере 466 617 рублей. При рождении либо усыновлении второго ребенка сумма увеличивается еще на 150 тысяч рублей.

Срок исполнения поручения — до 15 апреля 2020 года.