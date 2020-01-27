Доктор Мясников заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна конкретным людям

Главврач городской клинической больницы №17 Москвы Александр Мясников считает, что ситуация с новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, находится под контролем и не должна вызывать излишнего беспокойства.

По словам медика, которые в понедельник приводит телеканал «Царьград», паника вокруг ситуации может быть создана искусственно, и выгоду из нее извлекают конкретные люди.

Мясников напомнил, что в начале нулевых годов на «обуздание эпидемии» вируса SARS-Co (от английской аббревиатуры «выраженная острая дыхательная недостаточность», как тогда назвали новый вирус) было потрачено порядка 100 миллиардов долларов, несмотря на то, что за прошедшие с того момента 18 лет от данного вируса скончались всего 774 человека, а число заболевших составило 8098 человек – столько же людей примерно ежегодно умирает и заболевает от обычного гриппа в городе-миллионнике.

«То ли обуздали, то ли она сама сошла на нет, точно не очень понятно, многие вирусологи склоняются ко второму варианту. Но титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: 100 миллиардов долларов по некоторым опубликованным данным», — подчеркнул Александр Мясников.

Также доктор напомнил о другой атипичной пневмонии, которая также вызывается коронавирусом, – «ближневосточной атипичной пневмонии», вирус которой перешел к людям от верблюдов в Саудовской Аравии в 2012 году. К ноябрю 2019 года ею заболели 2494 человека, при этом более 800 заболевших скончались.