«Единая Россия» предложила платить пенсии инвалидам по-новому

Россияне с ограниченными возможностями должны получать пенсию не только по инвалидности, но и трудовую. Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» Михаил Терентьев в понедельник, 27 января.

По мнению Терентьева, люди с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста должны получать дополнительно к пенсии по инвалидности еще и трудовую, если они работали и как все уплачивали страховые платежи в пенсионный фонд.

Он также добавил, что необходимо ускорить работы по законопроекту об электронном сертификате и совершенствовании закупок современных средств реабилитации.

«Нужно срочно изменить приказ Минтруда, который предлагает, в частности, при получении новой коляски с электроприводом предоставлять старое изделие на медико-техническую экспертизу даже по истечении установленного срока пользования», — уверен депутат.

Когда речь идет о тяжелой инвалидности и недоступности общественного транспорта это практически невозможно, уточнил депутат.

Напомним, согласно действующему законодательству право на одновременное получение нескольких видов пенсий имеют не все. В большинстве случаев инвалиду назначается одна пенсия — та, которая больше по размеру.