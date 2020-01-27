Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве
Международная конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве. С докладом о том, как личный бренд руководителя может обеспечить продвижение организации, выступит эксперт по личному бренду и нетворкингу Мария Азаренок.
- эксперт по личному бренду и нетворкингу;
- мультипредприниматель;
- 10 000+ студентов в онлайн-обучении AzarenokPRO;
- создатель мастер-группы «Будь Брендом» и 5 экспресс-курсов;
- YouTube-блоггер по теме Личного Бренда;
- самый крупный канал в рунете по теме Личного Бренда;
- более 145 000 подписчиков и более 8,7 миллиона просмотров;
- успешный опыт создания 5 бизнесов в разных сферах;
- автор подкаста «Будь Брендом»;
- видео и аудио интервью с людьми-брендами и экспертами из разных областей — более одного миллиона прослушиваний;
- 440 000+ аудитория влияния на всех каналах коммуникации.
В докладе:
- что такое активация личного бренда руководителя;
- из чего состоит личный бренд и с чего начинается работа над ним;
- разбор практических кейсов продвижения организации через личный бренд руководителя;
- 9 факторов доверительного маркетинга или почему люди доверяют людям;
- техника «ролевая модель»;
- 8 типов аудиторий, на которые влияет личный бренд руководителя;
- как интегрировать личный бренд в существующий контент-план аккаунта организации в соцсетях.
На конференции также выступят эксперты в сфере PR и новых медиа: Тимур Асланов, Дмитрий Сидорин, Влад Титов, Юлия Магась, Павел Борисов, Александра Черкас, Светлана Крылова, Сергей Стукалов, Владислав Синчугов, Валерия Титова и другие.
Спикеры поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:
- стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2020 года;
- как создавать хайповый контент и получать максимальный охват;
- тренды в управлении репутацией в 2020 году;
- как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;
- как противостоять негативу в сСети;
- сторителлинг: как писать тексты для соцсетей;
- как раскрутить канал на YouTube и как его правильно использовать;
- как вырастить амбассадоров бренда с помощью комьюнити-менеджмента.
Кроме того, на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы познакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.
Подробную программу конференции и форму заявки на участие в ней можно найти сайте «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020». Само мероприятие пройдет в Москве с 12 по 14 февраля.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия