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14:57   27 Января 2020
Россия

Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве

Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве

Международная конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве. С докладом о том, как личный бренд руководителя может обеспечить продвижение организации, выступит эксперт по личному бренду и нетворкингу Мария Азаренок.

  • эксперт по личному бренду и нетворкингу;
  • мультипредприниматель;
  • 10 000+ студентов в онлайн-обучении AzarenokPRO;
  • создатель мастер-группы «Будь Брендом» и 5 экспресс-курсов;
  • YouTube-блоггер по теме Личного Бренда;
  • самый крупный канал в рунете по теме Личного Бренда;
  • более 145 000 подписчиков и более 8,7 миллиона просмотров;
  • успешный опыт создания 5 бизнесов в разных сферах;
  • автор подкаста «Будь Брендом»;
  • видео и аудио интервью с людьми-брендами и экспертами из разных областей — более одного миллиона прослушиваний;
  • 440 000+ аудитория влияния на всех каналах коммуникации.

В докладе: 

  • что такое активация личного бренда руководителя;
  • из чего состоит личный бренд и с чего начинается работа над ним;
  • разбор практических кейсов продвижения организации через личный бренд руководителя;
  • 9 факторов доверительного маркетинга или почему люди доверяют людям;
  • техника «ролевая модель»;
  • 8 типов аудиторий, на которые влияет личный бренд руководителя;
  • как интегрировать личный бренд в существующий контент-план аккаунта организации в соцсетях.

Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве

На конференции также выступят эксперты в сфере PR и новых медиа: Тимур Асланов, Дмитрий Сидорин, Влад Титов, Юлия Магась, Павел Борисов, Александра Черкас, Светлана Крылова, Сергей Стукалов, Владислав Синчугов, Валерия Титова и другие. 

Спикеры поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам: 

  • стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2020 года;
  • как создавать хайповый контент и получать максимальный охват;
  • тренды в управлении репутацией в 2020 году;
  • как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;
  • как противостоять негативу в сСети;
  • сторителлинг: как писать тексты для соцсетей;
  • как раскрутить канал на YouTube и как его правильно использовать;
  • как вырастить амбассадоров бренда с помощью комьюнити-менеджмента.

Кроме того, на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы познакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии. 

Подробную программу конференции и форму заявки на участие в ней можно найти сайте «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020». Само мероприятие пройдет в Москве с 12 по 14 февраля. 

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #конференция

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