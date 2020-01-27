Международная конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве. С докладом о том, как личный бренд руководителя может обеспечить продвижение организации, выступит эксперт по личному бренду и нетворкингу Мария Азаренок.

эксперт по личному бренду и нетворкингу;

мультипредприниматель;

10 000+ студентов в онлайн-обучении AzarenokPRO;

создатель мастер-группы «Будь Брендом» и 5 экспресс-курсов;

YouTube-блоггер по теме Личного Бренда;

самый крупный канал в рунете по теме Личного Бренда;

более 145 000 подписчиков и более 8,7 миллиона просмотров;

успешный опыт создания 5 бизнесов в разных сферах;

автор подкаста «Будь Брендом»;

видео и аудио интервью с людьми-брендами и экспертами из разных областей — более одного миллиона прослушиваний;

440 000+ аудитория влияния на всех каналах коммуникации.

В докладе:

что такое активация личного бренда руководителя;

из чего состоит личный бренд и с чего начинается работа над ним;

разбор практических кейсов продвижения организации через личный бренд руководителя;

9 факторов доверительного маркетинга или почему люди доверяют людям;

техника «ролевая модель»;

8 типов аудиторий, на которые влияет личный бренд руководителя;

как интегрировать личный бренд в существующий контент-план аккаунта организации в соцсетях.

На конференции также выступят эксперты в сфере PR и новых медиа: Тимур Асланов, Дмитрий Сидорин, Влад Титов, Юлия Магась, Павел Борисов, Александра Черкас, Светлана Крылова, Сергей Стукалов, Владислав Синчугов, Валерия Титова и другие.

Спикеры поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:

стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2020 года;

как создавать хайповый контент и получать максимальный охват;

тренды в управлении репутацией в 2020 году;

как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

как противостоять негативу в сСети;

сторителлинг: как писать тексты для соцсетей;

как раскрутить канал на YouTube и как его правильно использовать;

как вырастить амбассадоров бренда с помощью комьюнити-менеджмента.

Кроме того, на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы познакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.

Подробную программу конференции и форму заявки на участие в ней можно найти сайте «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020». Само мероприятие пройдет в Москве с 12 по 14 февраля.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия