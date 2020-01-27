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14:30   27 Января 2020
Весь мир

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Решение принято в понедельник, 27 января, на заседании ассамблеи.

«Хочу поблагодарить вас от всего сердца за оказанное доверие», — отметил Дамс после принятия решения.

Представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) был единственным кандидатом на этот пост. Дамс заявил, что надеется посетить все страны – члены ПАСЕ за время своего председательства.

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Автор: Роман Самойлов
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