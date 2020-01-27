Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Решение принято в понедельник, 27 января, на заседании ассамблеи.

«Хочу поблагодарить вас от всего сердца за оказанное доверие», — отметил Дамс после принятия решения.

Представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) был единственным кандидатом на этот пост. Дамс заявил, что надеется посетить все страны – члены ПАСЕ за время своего председательства.