Комитет Думы получил новые поправки к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции РФ: среди них уточнение требований к кандидату в президенты, статус Совбеза и Госсовета. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

В основном поправки касаются порядка формирования органов власти и организации их деятельности, уточнил Крашенинников. Есть и поправки, связанные с изменением порядка избрания парламентариев Госдумы и наименования руководителя страны. Поступили предложения по социальным гарантиям, закрепленным в Конституции.

Сопредседатель рабочей группы по законопроекту Талия Хабриева также рассказала об активно поступающих предложениях к поправкам в основной закон страны.

«Это закрепление в преамбуле Конституции некоторых позиций. У нас предложение прозвучало о недопустимости фальсификации истории, о закреплении уважения к истории Отечества», — сообщила Хабриева, цитирует ТАСС.

Ранее Крашенинников сообщил, что изменения в Конституции не «обнулят» президентский срок и отметил, что это было бы «некрасиво» по отношению к президенту страны и всему обществу.