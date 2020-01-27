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14:56   27 Января 2020
Россия

Комитет Думы получил новые поправки к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Думы получил новые поправки к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции РФ: среди них уточнение требований к кандидату в президенты, статус Совбеза и Госсовета. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

В основном поправки касаются порядка формирования органов власти и организации их деятельности, уточнил Крашенинников. Есть и поправки, связанные с изменением порядка избрания парламентариев Госдумы и наименования руководителя страны. Поступили предложения по социальным гарантиям, закрепленным в Конституции.

Комитет Думы получил новые поправки к проекту об изменениях в Конституции

Сопредседатель рабочей группы по законопроекту Талия Хабриева также рассказала об активно поступающих предложениях к поправкам в основной закон страны.

«Это закрепление в преамбуле Конституции некоторых позиций. У нас предложение прозвучало о недопустимости фальсификации истории, о закреплении уважения к истории Отечества», — сообщила Хабриева, цитирует ТАСС.

Ранее Крашенинников сообщил, что изменения в Конституции не «обнулят» президентский срок и отметил, что это было бы «некрасиво» по отношению к президенту страны и всему обществу.

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Автор: Тимофей Булочкин
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