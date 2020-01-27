Путин дал поручение кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование реализации послания

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину и правительству до 15 апреля обеспечить финансирование поручений, которые помогу реализовать послание Федеральному Собранию.

Поручение президента уже опубликовано на сайте Кремля, в нем также сказано, что при необходимости следует внести соответствующие изменения в федеральные законы.

«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в документе.

Доклад о проделанной работе Мишустин должен будет подготовить до 15 апреля, а затем предоставлять отчеты раз в квартал.