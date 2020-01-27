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15:37   27 Января 2020
Россия

Путин дал поручение кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование реализации послания

Путин дал поручение кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование реализации послания

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину и правительству до 15 апреля обеспечить финансирование поручений, которые помогу реализовать послание Федеральному Собранию.

Поручение президента уже опубликовано на сайте Кремля, в нем также сказано, что при необходимости следует внести соответствующие изменения в федеральные законы.

«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в документе.

Доклад о проделанной работе Мишустин должен будет подготовить до 15 апреля, а затем предоставлять отчеты раз в квартал.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #поручение

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