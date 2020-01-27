Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам голосования оспорили полномочия делегации из России. Ассамблея подготовит доклад для принятия итогового решения.
«От лица своих коллег, я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях», — заявил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.
Предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти делегаций. Вопрос отдан в мониторинговую комиссию, которая и займется подготовкой доклада.
Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в понедельник, 27 января, в Страсбурге. После того, как РФ вернулась в ассамблею, эта парламентская сессия станет для страны второй.