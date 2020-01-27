Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
14:18   27 Января 2020
Весь мир

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам голосования оспорили полномочия делегации из России. Ассамблея подготовит доклад для принятия итогового решения.

«От лица своих коллег, я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях», — заявил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти делегаций. Вопрос отдан в мониторинговую комиссию, которая и займется подготовкой доклада.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в понедельник, 27 января, в Страсбурге. После того, как РФ вернулась в ассамблею, эта парламентская сессия станет для страны второй.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #пасе #голосование #доклад #делегация #полномочия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...