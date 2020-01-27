Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

У США была возможность ликвидировать командира иранского спецподразделения «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2007 году, однако глава сил спецопераций генерал Стэнли Маккристал решил не обострять конфликт. Об этом американский военный написал в своей статье для журнала Foreigh Policy.

В одну из январских ночей Маккристал отслеживал движение колонны, в которой был Сулеймани, на пути из Ирана в северный Ирак. Для ликвидации иранского военачальника у Пентагона якобы были веские причины: противник минировал дороги. Бомбы уносили жизни американских солдат. Впрочем, генерал позволил конвою достичь Эрбиля, где командир «Аль-Кудс» растворился в темноте.

Комментируя воспоминания Маккристала, эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу не хватило присущего военным хладнокровия. Он принял необдуманное решение в угоду Израилю, отдав приказ убить Сулеймани, чем спровоцировал новый виток напряженности в регионе.

«Это привело к катастрофе. Слава богу, это не привело к войне, но Трамп нарушил нормы международного права. Он это сделал очень открыто и нагло. Он показал в очередной раз, что нормы права для американской армии не являются основополагающими и, если они в чем-то кого-то подозревают, пусть это будет военный или человек с официальным дипломатическим паспортом, не проблема, что США подписали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Все равно они пойдут на это преступление, потому что всегда можно прикрыться вопросами национальной безопасности», — полагает Ионов.

Смерть, считавшегося на родине национальным героем, Сулеймани повлекла за собой серию иранских ракетных ударов по базам США на территории Ирака и по американскому посольству в Багдаде. Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп «бросил динамитную шашку в небольшой ящичек».

Лидер фракции Социал-демократической партии Бундестага Рольф Мютцених охарактеризовал действия Вашингтона как нарушение международного права. Аналогичной оценки придерживается и Москва, о чем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в телефонном разговоре главе Госдепа Майклу Помпео.

Ионов полагает, что на текущий момент армия США является главным раздражителем на Ближнем Востоке, однако сомневается, что Белый дом откажется от возможности выкачивать ресурсы из ослабленного Ирака.