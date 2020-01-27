Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Рабочая группа по изменениям в Конституцию направит все предложения, не вошедшие в Основной закон России, в органы власти для подготовки соответствующих законопроектов. Об этом в понедельник, 27 января, заявила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

По словам Хабриевой, в Конституцию России в качестве поправок войдут не все предложения, поскольку некоторые из них могут не подпадать под предмет конституционного регулирования.

«Часть этих предложений может быть урегулирована только в текущем отраслевом законодательстве», — заявила она.

Она подчеркнула, что предложения, полученные властями от населения при подготовке изменений Конституции, будут направлены в палаты Федерального собрания, российское правительство и администрацию президента.

Хабриева также уточнила, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на одном из завершающих заседаний рабочей группы.