Крашенинников рассказал, что поправки к Конституции не «обнулят» президентский срок

Сопредседатель рабочей группы, которая занималась подготовкой предложений о поправках к Конституции Павел Крашенинников рассказал, что их принятие не аннулирует президентский срок, а такие «вбросы» со стороны СМИ он назвал оскорбительными.

«Это как-то некрасиво по отношению к первому лицу государства, да и ко всему обществу», — объяснил он в интервью «Российской газете» и добавил, что подобные сообщения со стороны СМИ являются «оскорбительными вбросами».

Также Крашенинников отметил, что поправки лишь введут жесткое ограничение полномочий президента, согласно которым одно и то же лицо сможет быть на посту главы государства не больше двух сроков.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года выдвинул ряд предложений о поправках к главному закону страны. Затем была создана рабочая группа, которая оформила президентские предложения законодательно и направила их на рассмотрение в Госдуму.