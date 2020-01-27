Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Подписание президентом закона о поправке к Конституции даст возможность законно провести всенародное голосование, именно поэтому голосование и будет проводиться после того, как глава государства подпишет данный закон.

Об этом в понедельник заявил глава думского комитета по Госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ.

«Некоторых моих коллег смущает: как же так, президент подпишет, а потом еще будет общероссийское голосование? Именно на это и рассчитано, что президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные поправки сразу же вступают в силу, а этим же законом предлагается нашему народу определиться своим голосованием», — пояснил парламентарий журналистам.

Также он добавил, что статья №3 Конституции России гласит, что источником власти и суверенитета является российский народ, и данная процедура прорабатывается именно в соответствии с этой статьей.