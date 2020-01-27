Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
14:31   27 Января 2020
Россия

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Подписание президентом закона о поправке к Конституции даст возможность законно провести всенародное голосование, именно поэтому голосование и будет проводиться после того, как глава государства подпишет данный закон.

Об этом в понедельник заявил глава думского комитета по Госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ.

«Некоторых моих коллег смущает: как же так, президент подпишет, а потом еще будет общероссийское голосование? Именно на это и рассчитано, что президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные поправки сразу же вступают в силу, а этим же законом предлагается нашему народу определиться своим голосованием», — пояснил парламентарий журналистам.

Также он добавил, что статья №3 Конституции России гласит, что источником власти и суверенитета является российский народ, и данная процедура прорабатывается именно в соответствии с этой статьей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #закон #голосование #политика #поправки #конституция #крашенинников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...