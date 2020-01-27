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14:08   27 Января 2020
Весь мир

Билл Гейтс пожертвует деньги на борьбу с коронавирусом в странах Африки

Билл Гейтс пожертвует деньги на борьбу с коронавирусом в странах Африки

Билл Гейтс пожертвует пять миллионов долларов из своего благотворительного фонда странам Африки для борьбы с коронавирусом нового типа. Основатель компании Microsoft также выделит средства для ускоренной разработки вакцины от вируса в Китае.

Благотворительный фонд Билла Гейтса активно взаимодействует с китайскими партнерами по вопросу ликвидации пневмонии. Пожертвованные средства будут использованы для выявления инфицированных и помещения их на карантин для дальнейшего лечения, а также для ускоренной разработки вакцины.

«Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией», — отметил директор китайского отделения фонда Ли Ино.

Пять миллионов долларов будут выделены странам Африки для принятия решительных мер по контролю и снижению риска распространения заболевания на континенте.

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Автор: Роман Самойлов
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