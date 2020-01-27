Хазин заявил, что в мире скоро появится класс «новые бедные»

Президент компании экспертного консультирования Михаил Хазин заявил, что в мире скоро появится отдельный класс — «новые бедные». Об этом он заявил на круглом столе «Юбилейный экономический форум в Давосе. Итоги».

«Весь марксизм — это попытка описать мир, каким он будет после капитализма. Маркс считал, что это возможно, когда капитализм все свои резервы исчерпает. Эта ситуация сложилась только к 1991-му году. Мы сегодня подошли к той ситуации, которую Маркс рассматривал как начало своей теории», — передает слова Хазина корреспондент ИА «Политика сегодня».

По словам Хазина, сегодня мир подошел к ситуации, которую Маркс рассматривал как начало своей теории.

«У нас появится в ближайшем будущем новый класс — новые бедные. Обедневший средний класс. Для него работы не будет», — уверен аналитик.

Кроме того, Михаил Хазин заявил, что Россия прошла спад в 90-е годы, чего не было в Китае и США. Поэтому их ждет то, что в 90-х годах было в России, уверен эксперт.