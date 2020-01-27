Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
14:09   27 Января 2020
Весь мир

Хазин заявил, что в мире скоро появится класс «новые бедные»

Хазин заявил, что в мире скоро появится класс «новые бедные»

Президент компании экспертного консультирования Михаил Хазин заявил, что в мире скоро появится отдельный класс — «новые бедные». Об этом он заявил на круглом столе «Юбилейный экономический форум в Давосе. Итоги».

«Весь марксизм  — это попытка описать мир, каким он будет после капитализма. Маркс считал, что это возможно, когда капитализм все свои резервы исчерпает. Эта ситуация сложилась только к 1991-му году. Мы сегодня подошли к той ситуации, которую Маркс рассматривал как начало своей теории»,  — передает слова Хазина корреспондент ИА «Политика сегодня». 

По словам Хазина, сегодня мир подошел к ситуации, которую Маркс рассматривал как начало своей теории. 

«У нас появится в ближайшем будущем новый класс — новые бедные. Обедневший средний класс. Для него работы не будет», — уверен аналитик.

Кроме того, Михаил Хазин заявил, что Россия прошла спад в 90-е годы, чего не было в Китае и США. Поэтому их ждет то, что в 90-х годах было в России, уверен эксперт. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #маркс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...