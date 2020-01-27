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14:27   27 Января 2020
Россия

Малькевич назвал действия «Радио Свобода» гнусными и дискредитирующими журналистов

Малькевич назвал действия «Радио Свобода» гнусными и дискредитирующими журналистов

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич назвал работу «Радио Свобода» гнусной и дискредитирующей деятельность всех журналистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Малькевича, в день снятия блокады Ленинграда «Радио Свобода» не смогли остаться в стороне и поздравили» россиян, распространяя фейки о том, что якобы в Ленинграде в те годы хватало продуктов, чтобы спасти от голодной смерти всех, но руководство города так распределило их, что та часть населения, которая была на спецснабжении, получала в пять с лишним раз больше продуктов, чем иждивенцы, дети и служащие.

Малькевич назвал действия «Радио Свобода» гнусными и дискредитирующими журналистов

Малькевич напомнил, что на минувшей неделе «Радио Свобода» говорили о том, что хотят работать в рамках законодательства РФ и направили в ФНС документы для регистрации на территории страны. 

«Похоже, что отступать от своей "функции" ребята не собираются и в рамках этого продолжают переписывать нашу историю», — возмущается член ОП.

Глава ФЗНЦ напомнил, что с 1 февраля 2020 года в России вступает в силу закон, согласно которому для СМИ-иноагентов вводится административная ответственность, штрафы составят от десяти до 500 тысяч рублей. 

Малькевич назвал действия «Радио Свобода» гнусными и дискредитирующими журналистов

«Я считаю, что начать деятельность международной радиостанции в качестве СМИ-иноагента на российской территории нужно сразу с выплаты многомиллионного штрафа и в дальнейшем его только увеличивать», — пишет Малькевич.

Общественник уверен, что прописанные в законе суммы не являются существенными для такой организации как «Радио Свобода». Малькевич назвал работу представителей радиостанции гносной и дискредитирующей журналистику как профессию. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #иноагент #радио свобода #малькевич

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