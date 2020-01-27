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14:04   27 Января 2020
Россия

Поклонская призвала крымских чиновников «включить совесть»

Поклонская призвала крымских чиновников «включить совесть»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала крымских чиновников вникать в проблемы людей и не вести себя по отношению к ним как роботы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости. 

Поклонская, беседуя с агентство, рассказала, что на последнем приеме граждан в Евпатории к ней обратились более десяти человек с жалобами на трудности с получением гражданства России. Причина заключалась в отсутствии крымской прописки в украинском паспорте на момент референдума в марте 2014 года. 

По словам депутата, подобные случаи встречались и в других регионах Крыма. При этом она отметила, что решение проблемы простое, а ответственным чиновникам и службам следует «включить совесть». 

«Когда к тебе приходит человек, который мучается уже шесть лет, как его можно прогнать? Надо выполнять свою работу не как робот, вникая в каждую жизненную ситуацию», — заявила она. 

Поклонская также выразила надежду, что в ближайшем будущем проблема с получением крымчанами российского гражданства исчезнет навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #поклонская #общество

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