ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФБС России приостановила следственные действия по делу против украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы в ноябре 2018 года. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов в понедельник, 27 января.

По словам юриста, причины такого решения станут известны позже. В ноябре 2019 года сообщалось, что ознакомление с материалами приостановлено, а следствие в связи с передачей кораблей Украине возобновлено.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. 22 моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, были арестованы, СК возбудил дело. Украинцы вернулись на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена осужденными.

Корабли передали Киеву 18 ноября в качестве жеста доброй воли.