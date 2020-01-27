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13:59   27 Января 2020
Россия

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФБС России приостановила следственные действия по делу против украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы в ноябре 2018 года. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов в понедельник, 27 января.

По словам юриста, причины такого решения станут известны позже. В ноябре 2019 года сообщалось, что ознакомление с материалами приостановлено, а следствие в связи с передачей кораблей Украине возобновлено.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. 22 моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, были арестованы, СК возбудил дело. Украинцы вернулись на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена осужденными.

Корабли передали Киеву 18 ноября в качестве жеста доброй воли.

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Автор: Арсений Аскольский
#фсб #моряки

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