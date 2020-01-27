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14:23   27 Января 2020
Россия

РФ не нуждается в альтернативной энергетике, опираясь на свою нефть и газ

РФ не нуждается в альтернативной энергетике, опираясь на свою нефть и газ

Российские эксперты опровергли слова главы нефтяной компании ВР Роберта Дадли о стремительном развитии возобновляемых источников энергии, якобы заменяющих нефть. Об этом они рассказали в материале «Экономики Сегодня»,

Ранее Дадли связал развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с повышенным вниманием международного сообщества к экологическим проблемам и стремительным ростом населения, которому может не хватить нефтяных запасов через несколько десятков лет. По мнению замдиректора Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, развитие ВИЭ не связано с ростом населения планеты: в основном демографический рост наблюдается в слаборазвитых странах, в том числе и в африканских, которые не имеют возможностей использовать высокотехнологичные солнечные батареи и ветряные станции.

«На сегодняшний день в отдельных регионах такие установки уже показывают конкурентоспособность с угольной генерацией, а в условиях снижения цен – и с газовой. Но все это далекие перспективы», — уверен Белогорьев.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов считает, что развивать в России альтернативную энергетику бессмысленно: себестоимость добычи нефти и газа в стране очень низкая и останется таковой, а климатические особенности некоторых северных регионов не позволяют использовать ВИЭ.

«Отечественные газ, уголь и в чуть меньшей степени нефть останутся конкурентными на мировом рынке еще очень долго, оставляя возобновляемую энергетику без шансов», — заключил Перов.

РФ не нуждается в альтернативной энергетике, опираясь на свою нефть и газ

Белогорьев видит смысл в отечественном развитии российских технологий альтернативной энергетики для экспорта в страны, где они востребованы. Тем не менее, надеяться на внутренний спрос не стоит: сейчас доля альтернативной энергетики в России исчисляется пятью процентами и останется на таком уровне еще долгое время, уверен эксперт.

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Автор: Тимофей Булочкин
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