Песков рассказал, чем будет заниматься экс-министр культуры России на новом посту

Бывший министр культуры России Владимир Мединский на новом посту помощника президента страны займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах», — объяснил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что обязанности Дмитрия Козака, назначенного заместителем руководителя администрации президента России еще формируются и будут представлены позже. Указ о назначении Мединского и бывшего министра экономического развития Максима Орешкина помощниками президента некоторое время назад подписал лидер Росии Владимир Путин. Бывший вице-премьер Козак в свою очередь был назначен на пост руководителя президентской Администрации.