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13:57   27 Января 2020
Россия

Песков рассказал, чем будет заниматься экс-министр культуры России на новом посту

Песков рассказал, чем будет заниматься экс-министр культуры России на новом посту

Бывший министр культуры России Владимир Мединский на новом посту помощника президента страны займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, чем будет заниматься экс-министр культуры России на новом посту

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах», — объяснил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что обязанности Дмитрия Козака, назначенного заместителем руководителя администрации президента России еще формируются и будут представлены позже. Указ о назначении Мединского и бывшего министра экономического развития Максима Орешкина помощниками президента некоторое время назад подписал лидер Росии Владимир Путин. Бывший вице-премьер Козак в свою очередь был назначен на пост руководителя президентской Администрации.

 

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Автор: Галина Кандинская
#мединский

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