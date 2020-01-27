Туроператоры предлагают россиянам альтернативы вместо поездок в Китай, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По словам Горина, после того, как Ростуризм порекомендовал прекратить продажу туров в Китай, российские туроператоры понесут большие финансовые потери. В частности, они должны будут вернуть деньги туристам, отменить депозиты в отелях и авиакомпаниях, что является большой финансовой нагрузкой. Именно поэтому сейчас они предлагают альтернативные направления.

«Пока сложно оценить возможные потери туроператоров, так как нет понимания, сколько продлится приостановка продажи туров в Китай и сколько туристов решит полностью аннулировать тур», — передает слова Дмитрия Горина ТАСС.

Глава АТОР отмечает, что Китай входит в топ-10 популярных направлений у россиян, но сейчас доля продаж небольшая, так как туристы из РФ предпочитают приобретать другие направления, где сейчас теплее.

Приостановка продаж туров в Китай связана с коронавирусом, ставшим активным в декабре 2019 года. Вирус вызывает пневмонию, от которой погиб 41 человек, более 1200 заражены.