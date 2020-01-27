Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к поведению главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с инцидентом, связанным с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, вручившем офицеру МЧС ключи от новых машин после того, как тот подпрыгнул.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», — сообщил журналистам Песков.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Игнатьев вручает офицеру МЧС ключи от новой спецтехники, высоко подняв руку с ключами, чтобы спасатель подпрыгнул для их получения. В пресс-службе главы Чувашии назвали инцидент шутливым жестом и заявили, что в нем нет «никакого издевательства» и «злого умысла».

Сегодня «Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева из партии, а секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак не оценил жест чиновника, заявив, что его поведение было «за гранью понимания».