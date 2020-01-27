Ходорковский спешно забирает под личный контроль команду Навального в Мосгордуме

Михаил Ходорковский обратился к депутатам Мосгордумы из списка «умного голосования» Алексея Навального, требуя поддержать его борьбу с поправками в Конституцию. Олигарха не смутил тот факт, что всего полгода назад он активно пытался помешать этим депутатам баллотироваться в столичный парламент.

В ближайшие месяцы государственное устройство России может принципиально измениться в сторону усиления парламентаризма. Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки Конституции еще предстоит рассмотреть россиянам на всенародном голосовании.

Предстоящие изменения в целом положительно оценили как эксперты, так и обычные граждане. Даже большая часть российской либеральной оппозиции не стала по традиции захлебываться в критике. Так, блогер Алексей Навальный призвал своих подписчиков просто не реагировать. Однако нашлись и те, кто принципиально против предложенных поправок в Конституцию.

В поисках нового хозяина

Что удивительно, самым рьяным противником оказался олигарх Михаил Ходорковский, который сам же всегда выступал за усиление роли парламента в российской политике. Но не факт, что главная цель Ходорковского заключается именно в борьбе с поправками. Больше похоже, что олигарх решил воспользоваться растерянностью и нерешительностью либералов, чтобы существенно упрочить свою лидерство среди них.

Первым шагом на этом пути стало появление в «Новой газете» так называемого «Манифеста граждан России» с призывом выступить против президентских поправок на предстоящем всенародном голосовании. Мало того, что сама «Новая газета» финансируется Ходорковским, так и первыми подписантами манифеста оказались сплошь представители «Открытой России» и «Объединенных демократов» — структур, напрямую связанных с олигархом.

Так как другие известные оппозиционеры предпочли ограничиться бухтением в соцсетях, радикально настроенные либералы рангом пониже решили последовать за Ходорковским.

Ходорковский больше не брезгует УГ

Смена политической ориентации у петербургского парламентария произошла, скорее всего, не случайно. Ходорковский открыто переманивает навальнистов на свою сторону. Так, в своем новом заявлении олигарх напрямую обращается с призывом выступить против поправок к депутатам Московской городской думы из списков «умного голосования» Алексея Навального.

Примечательно, но перед выборами 2019 года Ходорковский жестко критиковал стратегию «умного голосования». О чем ему поспешили напомнить собственные подписчики.

Тогда Ходорковский обвинил Навального, что через «УГ» тот проталкивает в ЗакСобрания по всей стране своих ставленников, не зависимо от их политических взглядов. В основном предпочтение было отдано кандидатам от партии КПРФ, что особенно возмутило олигарха – многих из коммунистов он считает сталинистами.

Теперь же Ходорковский решил отказаться от своей избирательности и готов переманивать депутатов из «умного голосования». Вероятно, олигарх намерен воспользоваться нерешительностью российской либеральной тусовки и взять ее под прямой контроль. К такому решению его могла подтолкнуть излишняя самостоятельность посредников, услугами которых долгое время предпочитал пользоваться Михаил Борисович.

Политические прокладки себя не оправдали

Тот же Алексей Навальный, годами получавший от олигарха деньги, летом 2019 года попытался показать своему спонсору, что ему лучше знать, как отрабатывать протест в России. И конфликт вокруг «умного голосования» тому в подтверждение.

Кроме того, по оценкам многих политологов и журналистов, предстоящее всенародное голосование по поправкам к Конституции должно пройти до мая текущего года. А значит, у Ходорковского есть всего три месяца, чтобы заявить о себе и попытаться саботировать внесение поправок. В таких обстоятельствах у него просто нет времени на заигрывание с лидерами либералов, и он вынужден действовать самостоятельно, в спешке привлекая на свою сторону даже тех, кого еще недавно называл чуть ли не проходимцами.

Однако остается открытым вопрос, почему олигарх решил действовать именно сейчас? Наиболее очевидным моментом были бы выборы депутатов Госдумы в 2021 году, когда он мог бы попытаться провести в парламент своих ставленников. Вероятно, отсутствие жесткой критики поправок со стороны либеральной оппозиции – это яркое свидетельство того, что Ходорковский потерял контроль над ситуацией. Теперь же в срочном порядке пытается его вернуть, в том числе и за счет переманивания на свою сторону людей Навального.