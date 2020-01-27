Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
13:41   27 Января 2020
Россия

Подбор кандидатуры врио главы Пермского края продолжается

Подбор кандидатуры врио главы Пермского края продолжается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подбор кандидатуры врио губернатора Пермского края продолжается.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял отставку главы региона Максима Решетникова. Президент назначил его министром экономического развития. По данным пермского избиркома, досрочные выборы по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.

По словам Пескова, задержка в назначении врио связана, в том числе, с подбором кандидатуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тоня Краснова
#песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...