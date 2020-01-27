Подбор кандидатуры врио главы Пермского края продолжается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подбор кандидатуры врио губернатора Пермского края продолжается.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял отставку главы региона Максима Решетникова. Президент назначил его министром экономического развития. По данным пермского избиркома, досрочные выборы по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.

По словам Пескова, задержка в назначении врио связана, в том числе, с подбором кандидатуры.