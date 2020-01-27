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13:30   27 Января 2020
Россия

Омбудсмен сообщила, что мать оставленных отцом в Шереметьево детей готова их забрать

Омбудсмен сообщила, что мать оставленных отцом в Шереметьево детей готова их забрать

Мать двух братьев, которых ранее отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, готова их забрать в свою новую семью. Об этом в понедельник журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко.

Напомним, два мальчика 2011 и 2014 годов рождения, прилетевшие в Москву из Хабаровска, были оставлены им в аэропорту Шереметьево с запиской о том, что из-за сложного финансового положения он не может продолжать заботиться о детях и просит временно поместить их под опеку государства.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. При этом было установлено, что мать детей, которая в последнее время жила отдельно и не поддерживала отношений ни с бывшим мужем, ни с сыновьями ничего о ситуации не знала.

«Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — сообщила Трегубенко.

Также омбудсмен добавила, что все необходимые вопросы относительно переправки мальчиков в Хабаровск сейчас решаются в контакте с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой.

Омбудсмен сообщила, что мать оставленных отцом в Шереметьево детей готова их забрать

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Автор: Александр Люблинский
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