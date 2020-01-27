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13:13   27 Января 2020
Россия

Польша не пригласила Путина на мероприятия по Холокосту

Польша не пригласила Путина на мероприятия по Холокосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по Холокосту.

«Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по Холокосту, Россия будет представлена на уровне посла», — отметил представитель Кремля.

На памятных мероприятиях по поводу 75-летия освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» Россию будет представлять представить страны в Варшаве Сергей Андреев.

27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь "Аушвиц-Биркенау". ООН установил в эту дату Международный день памяти жертв холокоста. Для участия в памятных мероприятиях в Освенцим прибыли делегации более чем 50 стран и около 200 бывших узников.

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Автор: Роман Самойлов
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