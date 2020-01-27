Премьер-министр Словении подал в отставку

Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил в понедельник, что уходит в отставку. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Radiotelevizija Slovenija.

Вместе с тем Шарец анонсировал проведение в стране досрочных парламентских выборов. Он подчеркнул, что с нынешним правительством не может «исполнить ожидания людей».

«Самым честным вариантом станет проведение досрочных выборов в Государственное собрание», — заявил он.

Шарец занимал должность премьер-министра Словении с сентября 2018 года. Ранее он трудился на посту мэра города Камник, а до прихода в политику занимался актерской деятельностью.