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13:28   27 Января 2020
Весь мир

Премьер-министр Словении подал в отставку

Премьер-министр Словении подал в отставку

Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил в понедельник, что уходит в отставку. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Radiotelevizija Slovenija.

Вместе с тем Шарец анонсировал проведение в стране досрочных парламентских выборов. Он подчеркнул, что с нынешним правительством не может «исполнить ожидания людей». 

«Самым честным вариантом станет проведение досрочных выборов в Государственное собрание», — заявил он. 

Шарец занимал должность премьер-министра Словении с сентября 2018 года. Ранее он трудился на посту мэра города Камник, а до прихода в политику занимался актерской деятельностью.

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Автор: Софья Белоцерковская
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