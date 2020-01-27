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13:15   27 Января 2020
Россия

Песков сообщил, что де-факто Сурков остается помощником президента

Песков сообщил, что де-факто Сурков остается помощником президента

Указа об освобождении от должности помощника президента РФ Владислава Суркова до сих пор нет, поэтому де-факто он по-прежнему занимает этот пост.

Об этом в понедельник журналистам заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Напомним, на прошлой неделе политолог Алексей Чеснаков сообщил в своем Telegram-канале, сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит в отставку. Однако сам Сурков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации на этот счет.

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Автор: Александр Люблинский
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