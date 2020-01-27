Юридические процедуры для решения Путина о судьбе Иссахар выполняются

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об успешном ходе выполнения юридических процедур, необходимых для принятия президентом своего решения о помиловании Наамы Иссахар.

Такой ответ дал Песков на вопрос журналиста о том, поступило ли президенту РФ Владимиру Путину прошение израильтянки Наамы Иссахар о помиловании.

«Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы глава государства мог принять свое решение», — заявил Песков.

Напомним, гражданка Израиля Иссахар осуждена российским судом на 7,5 лет лишения свободы по статье о контрабанде и хранении наркотических веществ. Девушка была задержана в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» во время пересадки на рейс до Израиля, куда она направлялась из Индии. Пограничники нашли в ее рюкзаке 9,6 грамм гашиша: Иссахар утверждает, что провозила запрещенное вещество без цели сбыта и для личных целей. Накануне она попросила российского президента о помиловании.