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13:08   27 Января 2020
Весь мир

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на местные власти. 

По словам представителя губернатора Газни Ариф Нури, самолет потерпел крушение в сельской местности Дех Як, территория которого подконтрольна членам запрещенного в РФ «Талибана». Местные власти обратились за помощью к правительству.

Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Согласно предварительным данным, на борту судна могли находиться 83 человека. Число жертв пока неизвестно. Другие детали происшествия также не сообщаются.

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Автор: Софья Белоцерковская
#авиакатастрофа #самолет #чп #афганистан #общество #весь мир

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