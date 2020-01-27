Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на местные власти.

По словам представителя губернатора Газни Ариф Нури, самолет потерпел крушение в сельской местности Дех Як, территория которого подконтрольна членам запрещенного в РФ «Талибана». Местные власти обратились за помощью к правительству.

Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Согласно предварительным данным, на борту судна могли находиться 83 человека. Число жертв пока неизвестно. Другие детали происшествия также не сообщаются.