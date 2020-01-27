Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в одном из помещений здания Министерства Культуры Украины в Киеве. Пожарные выводят людей из здания, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 10.14 (11.14 по Москве) по улице Ивана Франко, 19, в трехэтажном здании на третьем этаже произошло задымление из-за возгорания в подвальном помещении здания», — говорится в сообщении.

11 единиц техники и более 40 человек привлечены для ликвидации последствий возгорания. Два человека эвакуированы по автолестнице с третьего этажа.