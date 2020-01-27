Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

Крашенинников объяснил порядок принятия поправок к Конституции

 Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения

Органы власти рассмотрят не вошедшие в Конституцию предложения
Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

 Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»

Экс-нардеп назвал премьер-министра Украины «сознательным идиотом»
Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

Сенатор из Бельгии стал новым председателем ПАСЕ

 Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака

Реакция на убийство Сулеймани не удержит США от разграбления Ирака
13:06   27 Января 2020
Ближнее зарубежье

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в здании Министерства культуры Украины

Произошло возгорание в одном из помещений здания Министерства Культуры Украины в Киеве. Пожарные выводят людей из здания, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 10.14 (11.14 по Москве) по улице Ивана Франко, 19, в трехэтажном здании на третьем этаже произошло задымление из-за возгорания в подвальном помещении здания», — говорится в сообщении.

11 единиц техники и более 40 человек привлечены для ликвидации последствий возгорания. Два человека эвакуированы по автолестнице с третьего этажа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#украина #пожар #киев #эвакуация #возгорание #министерство культуры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...