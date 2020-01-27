Москвичей ожидает самый сильный за эту зиму снегопад

Москвичей ожидает самый сильный снегопад за эту зиму в ночь на вторник, 28 января. Прирос прирост снега в столице составит от четырех до восьми сантиметров. Об этом говорится на сайте московского Метеобюро.

Синоптики отметили, что на восток Европейской территории РФ начал смещаться компактный холодный антициклон с Баренцева моря. Он и спровоцирует снегопад в столичном регионе.

«Холодок с востока будет поддавать антициклон, поэтому высота снежного покрова станет увеличиваться», — говорится в сообщении.

За вечер понедельника прирост снега составит около одного сантиметра, в ночь на вторник выпадет от двух до пяти сантиметров осадков. Днем 28 января снегопад ослабеет.